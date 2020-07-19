Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих.

В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны

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