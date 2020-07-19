Политика
РБКВ четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих.
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Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
Происшествия
Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег
На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
Lenta.ru 01:17
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 72 рубля
В начале торгов на Московской бирже курс доллара впервые за последние две недели пробил отметку 72 рубля, на максимуме достигнув 72,1 рубля, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 03:12
Общество
Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию
Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
ПРАЙМ 02:46
Здоровье
Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом
Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19, и он пока не пройден.
АМИТЕЛ 02:25
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
На Марсе археолог нашел древние руины.
ToDay News Ufa 02:10
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» в полуфинале Кубка России
RT на русском вчера в 14:59
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Здоровье
Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 51
Число жертв коронавируса в Мурманской области снова выросло. За минувшие сутки от болезни скончались еще 2 человека.
Северпост 01:12
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 17 июля в 15:52
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 18 июля в 10:49
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Общество
Мэр Краснодара предложил вернуть в госсобственность НЭСК
Если происходят отключения электроэнергии в микрорайонах на сутки, то необходимо расприватизировать имущество и вернуть его в госимущество, чтобы мы могли спокойно восстановить все поврежденные сети.
Коммерсантъ Краснодар 02:33
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 18 июля в 06:33
Авто
Производство Lada 4x4 могут запустить в Германии
В случае невозможности организации сборки именно Lada 4x4 у авторов проекта имеется запасной вариант: производство оригинальной модели на агрегатах российского внедорожника.
Тарантас Ньюс 02:29
Армия и оружие
Бомбардировщики ВМФ России оснастят высокоточными системами навигации
Авиация ВМФ России приступила к переоснащению Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы.
Известия вчера в 13:46
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10