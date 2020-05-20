с чего всё началось

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. Пока известно об одной пострадавшей.

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

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Общество В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

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Политика Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития. 6

Здоровье Минздрав сообщил о снижении смертности от новообразований По данным Минздрава, доля заболеваний раком, выявленных на ранних стадиях, в первом квартале 2020 года составляет 57,6% - показатель снизился на 0,5% в годовом выражении.

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Здоровье Названы темпы распространения коронавируса в Смоленской области Смоленская область входит в группу регионов со средними темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО.

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