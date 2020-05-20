Происшествия
КоммерсантъВ четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. Пока известно об одной пострадавшей.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.Коммерсантъ01:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации
Эксперта цитирует ТАСС в среду, 20 мая. "Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", — подчеркнула Вуйнович.
Клопс 04:02
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Экономика
ВВП России рухнул почти на треть
Издание отмечает, что показатель ВВП в «нерабочем» апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей или на 2,4 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Smolnarod.ru вчера в 04:17
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
19 мая на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу обсуждалась дальнейшая судьба ограничений, введенных из-за пандемии новой инфекции.
Терра вчера в 13:45
Общество
Все уведомления от государства переводят в электронный вид
Например, если гражданин подал заявление на получение социальной выплаты, он получит электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения на портале госуслуг или через мобильное приложение, указывают в Минкомсвязи.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
В Карелии выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня сразу 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Карелии, пишет правительственный телеграм-канал «Карельские лайки».
Московский Комсомолец 01:45
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Происшествия
В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре
Полицейские в Рязани прервали незаконно организованный в условиях самоизоляции концерт в местном баре, где собрались 48 местных жителей, на некоторых из них составили протоколы, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 14:31
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Политика
В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского
Украинский президент подводит итоги первого года своего правления. Сегодня, 20 мая, в 10:30 началась пресс-конференция Владимира Зеленского.
Новостной фронт 04:36
Гаджеты
Очень перспективный смартфон Honor X10 представлен официально
Megaobzor.com 04:05
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru 01:33
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
Общество
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах
РЕН ТВ вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Чиновник из Совета Федерации признал ребенка Марии Порошиной
Поскольку отец ребенка был неизвестен, то прессе была подкинута информация о неком испанце, с которым у Марии был страстный роман.
Paparazzi.ru 04:09
Экономика
Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек
RT на русском 02:43
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Общество
За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости вчера в 03:42
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16