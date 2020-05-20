с чего всё началось

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. Пока известно об одной пострадавшей.

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 860

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.

Общество ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации Эксперта цитирует ТАСС в среду, 20 мая. "Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", — подчеркнула Вуйнович.

Экономика ВВП России рухнул почти на треть Издание отмечает, что показатель ВВП в «нерабочем» апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей или на 2,4 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 242

Общество В Самарской области режим ограничений могут ужесточить 19 мая на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу обсуждалась дальнейшая судьба ограничений, введенных из-за пандемии новой инфекции. 70

Общество Все уведомления от государства переводят в электронный вид Например, если гражданин подал заявление на получение социальной выплаты, он получит электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения на портале госуслуг или через мобильное приложение, указывают в Минкомсвязи. 3

Общество В Карелии выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом Сегодня сразу 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Карелии, пишет правительственный телеграм-канал «Карельские лайки».

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 43

Происшествия В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре Полицейские в Рязани прервали незаконно организованный в условиях самоизоляции концерт в местном баре, где собрались 48 местных жителей, на некоторых из них составили протоколы, сообщило УМВД по региону. 24

Политика В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского Украинский президент подводит итоги первого года своего правления. Сегодня, 20 мая, в 10:30 началась пресс-конференция Владимира Зеленского.

Происшествия Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер. 5

Шоу-бизнес Чиновник из Совета Федерации признал ребенка Марии Порошиной Поскольку отец ребенка был неизвестен, то прессе была подкинута информация о неком испанце, с которым у Марии был страстный роман. 3

Общество Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». 32

Единоборства Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение. 21

Общество За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. 23