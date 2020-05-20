Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. Пока известно об одной пострадавшей.
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Обрушение в Энгельсе. Два с половиной года назад дом признали аварийным

Взгляд-инфо03:03

В доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша

СаратовБизнесКонсалтинг01:33

По факту обрушения лестничного пролета в Энгельсе проводят проверку

Саратов 2402:23

Спасатели эвакуировали 31 жильца после обрушения лестниц в доме Энгельса

Регион 6402:25

Жилой дом в Энгельсе, где рухнули лестничные марши, был признан аварийным

ТАСС02:32

В Энгельсе создали оперативный штаб из-за обрушения в жилом доме

РИА Новости02:35

Чиновники решают, где разместить жильцов дома, в котором обрушились лестничные марши

Версия-Саратов02:34
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,9K
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
2,7K
Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
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Экономика

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета вчера в 09:45
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
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Происшествия

В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
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Здоровье

В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы

Власти на фоне пандемии коронавируса рассматривают возможность запретить приём в сады, школы и вузы детей, чьи родители отказываются от прививок.
Вести Воронеж 02:05
15
Общество

В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
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Шоу-бизнес

Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка

Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
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Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Энергетика

Brent подорожала до $35,07 за баррель

К 8:00 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,75%), до $35,07 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:20
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Политика

Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 17:30
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Происшествия

В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску

Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
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Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
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Футбол

Игрок «Локомотива» Фарфан ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий московского "Локомотива" высказался о возможном завершении карьеры.
Газета.Ru 01:31
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