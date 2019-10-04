Политика
RT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Политика
Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Здоровье
Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
Политика
Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию
На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию.
Политика
Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко
Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Армия и оружие
Бельгийские военные опубликовали фото Су-34 «под прицелом» тепловизора
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Армия и оружие
Авиаполк под Челябинском перевооружили новейшими истребителями Су-34
Смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Челябинской области, завершил перевооружение на истребители-бомбардировщики Су-34.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Здоровье
Курение электронных сигарет убило 18 человек в США
В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
Происшествия
Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию
Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.