Политика

RT на русскомRT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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В Воронеже спецслужбы предотвратили теракт

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В четырёх российских городах предотвратили теракты

RT на русском06:18

Патрушев сообщил о предотвращении четырех терактов в Центральной России

РБК07:21
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Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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