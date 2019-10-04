Политика

RT на русскомRT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Эксперт прокомментировал предотвращение терактов в четырёх городах России

RT на русском13:36

ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО

Газета.Ru11:59

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

РИА Новости06:19

Патрушев рассказал о четырех предотвращенных терактах в 2019 году

Известия06:59

Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

Интерфакс06:31

Патрушев сообщил о предотвращении четырех терактов в Центральной России

РБК07:21

В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта

ТАСС06:16
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Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
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Роджерс поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд»

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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

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Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-мэру Владивостока

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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Авто

Обновлён вседорожный хэтчбек Renault Kwid

Популярный бюджетный хэтчбек Renault Kwid получил 1-й за 4 года производства серьёзный рестайлинг.
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В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
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ЦСКА и Краснодар проиграли свои матчи в Лиге Европы

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Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
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Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Происшествия

Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта

Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Lenta.ru 18:03
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Общество

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание клиентов в этих городах перейдет на цифровой формат.
ТАСС 03:12
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Циклическая смена влажности помогла синтезу нуклеозидов в РНК-мире

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Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира

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Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков

Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
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Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров

В Петербурге стали доступны для пассажиров три долгожданные станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
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Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
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Политика

Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям

Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
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Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»

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Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек

Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
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Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок

Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
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Акименко выиграл серебро ЧМ, Иванюк – бронзу

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Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения

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Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
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Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия 09:45
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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