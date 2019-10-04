Политика
RT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Читать в источнике
Оценить376
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Киберспорт
В CS:GO появился кейс с «рентгеновским пистолетом» P250
Авто
Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона
Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
Футбол
Роджерс поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, чего ждет от выездного матча чемпионата Англии против «Ливерпуля».
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-мэру Владивостока
Армия и оружие
Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ
Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Авто
Обновлён вседорожный хэтчбек Renault Kwid
Популярный бюджетный хэтчбек Renault Kwid получил 1-й за 4 года производства серьёзный рестайлинг.
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Футбол
ЦСКА и Краснодар проиграли свои матчи в Лиге Европы
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Происшествия
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание клиентов в этих городах перейдет на цифровой формат.
Гаджеты
Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков
Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров
В Петербурге стали доступны для пассажиров три долгожданные станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Политика
Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям
Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
Музыка
Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»
Происшествия
Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек
Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Кино
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок
Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
Спорт
Акименко выиграл серебро ЧМ, Иванюк – бронзу
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Политика
Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.