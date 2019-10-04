За последние восемь месяцев силовики предотвратили четыре теракта, которые готовились в крупных городах Центрального федерального округа: Воронеже, Туле, Владимире и Тамбове - об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Туле.

ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО

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Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко насмешили публику своими действиями во время проходящего в Житомире II Форума регионов двух стран.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.