Политика
RT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили ТЭФИ как лучшие телеведущие
Иван Ургант («Вечерний Ургант») и Анастасия Ивлеева («Agent Шоу») получили статуэтки как лучшие ведущие.
АН Между строк вчера в 01:45
Армия и оружие
Танк Т-90М может стать основным в российских сухопутных войсках
Модернизированный танк Т-90М может занять место основного боевого танка в российских вооружённых силах.
News.ru 01 октября в 02:20
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице
Говорит Москва 04:58
Шоу-бизнес
Нюша публично попросила Егора Крида больше не вспоминать об их романе
Отношения Нюши и Егора Крида завершились несколько лет назад, но периодически тема их романа все равно поднимается в социальных сетях.
Woman.ru 11:48
Наука
В Марокко обнаружили останки древней акулы
Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru вчера в 17:13
Наука
Эксперимент размыл границу между квантовым и классическим мирами
Эксперимент группы физиков под руководством Маркуса Арндта из Венского университета пытается дать наиболее прямой ответ на этот вопрос.
Хайтек+ 02 октября в 07:59
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском 16:58
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Культура
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru вчера в 09:59
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru вчера в 12:12
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья
Самым высокими оказались желания москвичей - им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
Газета.Ru 04:20
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Футбол
Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов
Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем 12:21
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru вчера в 01:25
Здоровье
Вторая в октябре магнитная буря ударит по здоровью россиян на выходных
Вторая магнитная буря в этом месяце нагрянет уже на выходных.
YakutiaMedia.ru 12:58
Армия и оружие
В Газе заявили о 54 пострадавших в стычках с израильскими силовиками
Количество раненых и травмированных в столкновениях с израильскими полицейскими и военными в секторе Газа дошло до 54 человек, сообщил 4 октября журналистам сотрудник министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.
REGNUM 14:28
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Коммерсантъ 03:18
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре
Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Коммерсантъ 12:31