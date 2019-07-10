Политика

RT на русскомRT на русскомВ четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Эксперт прокомментировал предотвращение терактов в четырёх городах России

RT на русском13:36

ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО

Газета.Ru11:59

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

РИА Новости06:19

Патрушев рассказал о четырех предотвращенных терактах в 2019 году

Известия06:59

Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

Интерфакс06:31

Патрушев сообщил о предотвращении четырех терактов в Центральной России

РБК07:21

В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта

ТАСС06:16
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На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
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Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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Самым высокими оказались желания москвичей - им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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