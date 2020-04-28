Общество
Газета.RuВ чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
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с чего всё началось
Кадмий выявлен в картофельных чипсах четырех торговых марок: Pomsticks (0,31 мг/кг), Lorenz (0,13 мг/кг), «Московский картофель» (0,064 мг/кг), Kracks (0,061 мг/кг).Роскачество00:50
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Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Здоровье
Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса
Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Игры
Trials of Mana взломана при помощи демоверсии
Городской портал Новый Нижний 08:00
Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 04:42
Здоровье
От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита
Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 04:49
Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
Газета.Ru 07:32
Политика
Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу
Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ
Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Политика
МИД Украины отказался признавать геноцид армян
МИД Украины отказался признавать геноцид армян. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua".
Piter.tv 03:00
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Здоровье
Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта для тушения крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Происшествия
В Москве в апреле в три раза выросло число случаев кибермошенничества
Число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 06:46
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны
По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43
Здоровье
Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение заболевших коронавирусом в Петербурге
Ранее «ПД» писал о том, что появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом.
Петербургский дневник 06:00
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38