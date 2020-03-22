Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

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Политика Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.

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