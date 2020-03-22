Коронавирус
ТВ ЦентрВ числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.
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Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20
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"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
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Начальник полиции Баранов разбирается, откуда у него в хозяйстве появился вирус, да еще и у родственника вице-губернатора Ленобласти Ильина.
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
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