Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.
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Заболевшая коронавирусом жительница Саратова летела из Италии через Москву

Москва 2414:49

В Москве новые случаи коронавируса. Оперштаб назвал 5 рейсов, которыми летели инфицированные

Mockva.ru09:22

Среди новых заразившихся Covid‑2019 в Москве есть иностранцы

РИАМО09:32

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло до 191

ТАСС09:26

Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Вечерняя Москва09:09

Штаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Агентство Москва09:08

Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20
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Общество

В Британии рекомендовали 1,5 млн граждан не покидать дома

Власти Великобритании рекомендовали лицам, подвергающимся особо высокому риску из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не покидать свои дома.
Известия 14:31
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Политика

Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни

COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
МИР 24 вчера в 12:23
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
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В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
Политика

Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

Вести.Ru 13:35
Биатлон

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон сменит лыжные гонки на биатлон

Олимпийская чемпионка — 2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон.
News.ru 13:55
Общество

Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок

Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
REGNUM 13:09
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Спорт

МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Российская газета 14:54
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Происшествия

Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России

Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Российская газета 10:25
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Общество

Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса

Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны.
Говорит Москва 12:20
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Игры

PlayStation 5 получит поддержку почти всех игр с PS4

Разработчики новой консоли уже протестировали 100 лучших игр PS4, и к моменту запуска планируют протестировать ещё тысячи игр.
MobiDevices 04:41
Происшествия

На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Петербургский дневник 12:20
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика

Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
ФАН 13:10
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице

Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.
Суть событий 08:35
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Видео: Петербуржец на «Лексусе» пошутил про коронавирус и вице-губернатора Ильина. Полиция контролирует его дубинками

Начальник полиции Баранов разбирается, откуда у него в хозяйстве появился вирус, да еще и у родственника вице-губернатора Ленобласти Ильина.
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Как работают Яндекс.Новости?
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