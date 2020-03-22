Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.
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Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20

Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

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Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло до 191

ТАСС09:26

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

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РИАМО09:32

Штаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Агентство Москва09:08

В Москве новые случаи коронавируса. Оперштаб назвал 5 рейсов, которыми летели инфицированные

Mockva.ru09:22
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