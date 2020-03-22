Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Политика Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Политика Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.

Экономика NYT указала на готовность России к экономическому кризису Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

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