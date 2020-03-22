Коронавирус
ТВ ЦентрВ числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.
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Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20
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Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
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Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус
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Общество
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
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Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
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Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
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Шоу-бизнес
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Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина
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Политика
Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
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Бойца-чемпиона MMA убили в Бразилии
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш умер от огнестрельных ранений.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Происшествия
В Вольске в ДТП сгорели две машины
От удара обе машины загорелись. В больницу с травмами доставлен 48-летний водитель иномарки и две его пассажирки 81 и 48 лет.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Политика
Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом
Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Здоровье
Врач рассказала, для кого вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Авто
Назвали дату начала продаж минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen выводит на рынок новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Армия и оружие
ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине
С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России
Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.