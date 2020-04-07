Происшествия
Lenta.ruВ даркнете обнаружили конкурента Банка России
В даркнете обнаружили конкурента Банка России. Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде пресекли деятельность группировки, занимавшейся изготовлением фальшивых денег.
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с чего всё началось
Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.Коммерсантъвчера в 18:17
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Авторы Half-Life: Alyx рассказали, как создавалась система передвижения игрока
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В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса
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Футбол
«Зенит» договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%
«Зенит» договорился с футболистами о снижении заработной платы на 50%.
Происшествия
В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради «хайпа в соцсетях»
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом
На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Происшествия
На Кубани умер первый пациент с коронавирусом
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Экономика
В Китае оживились продажи жилья
По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.
Футбол
Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России
В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Футбол
«Мы будто спали вместе»: Бербатов назвал лучшего партнёра в нападении
Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем партнере в нападении.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Футбол
Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
Общество
СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса
Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Политика
ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования
Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.