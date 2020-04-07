Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ даркнете обнаружили конкурента Банка России

В даркнете обнаружили конкурента Банка России. Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде пресекли деятельность группировки, занимавшейся изготовлением фальшивых денег.
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с чего всё началось

В «Гидре» запустили печатные станки

Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.
Коммерсантъвчера в 18:17

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В Нижнем Новгороде нашли конкурента Банка России

Ёлдаш06:09

В России обнаружили «подпольный ЦБ», напечатавший миллиард рублей

Московский Комсомолец05:11

МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

РБК03:56

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс04:08

Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей

URA.Ruвчера в 21:49

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ruвчера в 19:50

В «Гидре» запустили печатные станки

Коммерсантъвчера в 18:17
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Игры

Авторы Half-Life: Alyx рассказали, как создавалась система передвижения игрока

Игромания.ру 03:52
Политика

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:33
Футбол

«Зенит» договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%

«Зенит» договорился с футболистами о снижении заработной платы на 50%.
Vprognoze.ru вчера в 08:11
Происшествия

В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради «хайпа в соцсетях»

Российская газета 05:50
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом

На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
BFM.ru 05 апреля в 02:41
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Происшествия

На Кубани умер первый пациент с коронавирусом

За рулем Кубань 03:24
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Экономика

В Китае оживились продажи жилья

По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.
Коммерсантъ 05:29
Футбол

Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России

В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
News.ru 02:19
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Футбол

«Мы будто спали вместе»: Бербатов назвал лучшего партнёра в нападении

Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем партнере в нападении.
Евро-футбол.ру 05:51
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Футбол

Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Soccer.ru 05:31
Общество

СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Известия 06:36
Политика

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
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