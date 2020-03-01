Происшествия

Парламентская газетаПарламентская газетаЗадержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось о попытке нападения неизвестных в квартиры журналистов «Sputnik Турция» в Анкаре.
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В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция»

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
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