Происшествия
Парламентская газетаЗадержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось о попытке нападения неизвестных в квартиры журналистов «Sputnik Турция» в Анкаре.
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