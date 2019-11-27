Общество
PRO Город ЧебоксарыВ декабре жителей Чуваши ждут новые законы
Предстоящий декабрь принесет россиянам ряд изменений. О новых принятых законах сообщают на сайте "Российская газета". Речь пойдет о налогах, компенсациях авиапассажирам, реструктуризации ипотечных кредитов и других новшествах, которые ожидают жителей Чувашии в предстоящем месяце.
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Спорт
Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Экономика
ФАС предупредила о росте цен на бензин в 2020 году
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ ожидают роста цен на бензин в 2020 году, но в рамках инфляции.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Культура
Иван Ургант предложил Тимати и Гуфу написать трек про Казань
Политика
НАТО утвердила новую формулу взносов в общий бюджет
Организация Североатлантического договора (НАТО) одобрила систему расходов в общий бюджет.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Армия и оружие
СМИ США: инцидент в Керченском проливе мог развязать Третью мировую
Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сообщалось, что прошлогодняя попытка украинских кораблей пройти через Керченский пролив могла привести к Третьей мировой войне, сообщают argumenti.ru.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» купили индийский клуб
Происшествия
Городской суд Петербурга заминировали и требуют 120 биткоинов
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Армия и оружие
Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США
Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро переведут на Android 10
Смартфоны компании Samsung скоро переведут на стабильную версию ОС Android 10.
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел сам
Накануне в "Крокус сити холле" состоялся сольный концерт Максима Фадеева, на котором выяснилось, за кого пел продюсер.
Футбол
Лига Европы. «Краснодар» примет «Базель»
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Энергетика
Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством
Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Армия и оружие
Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы
Политика
Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России составляет почти 16%
Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%, подсчитало аналитическое агентство Nielsen.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.