Общество

PRO Город ЧебоксарыPRO Город ЧебоксарыВ декабре жителей Чуваши ждут новые законы

Предстоящий декабрь принесет россиянам ряд изменений. О новых принятых законах сообщают на сайте "Российская газета". Речь пойдет о налогах, компенсациях авиапассажирам, реструктуризации ипотечных кредитов и других новшествах, которые ожидают жителей Чувашии в предстоящем месяце.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян

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Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сообщалось, что прошлогодняя попытка украинских кораблей пройти через Керченский пролив могла привести к Третьей мировой войне, сообщают argumenti.ru.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
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Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

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Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
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