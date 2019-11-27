Общество

PRO Город ЧебоксарыPRO Город ЧебоксарыВ декабре жителей Чуваши ждут новые законы

Предстоящий декабрь принесет россиянам ряд изменений. О новых принятых законах сообщают на сайте "Российская газета". Речь пойдет о налогах, компенсациях авиапассажирам, реструктуризации ипотечных кредитов и других новшествах, которые ожидают жителей Чувашии в предстоящем месяце.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян

Мой Брянск07:41

Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

Kazanfirst.ru06:33

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Российская газетавчера в 21:00

В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

PRO Город Чебоксары05:04

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное время04:00

Стало известно, какие законы в декабре изменят жизнь россиян

МонаВиста06:12

Рязанским предпринимателям советуют маркировать белье, шины и духи

СРБвчера в 01:15
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Политика

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Известия 07:30
Футбол

Андрей Тихонов: Пусть Дзюба ставит новые рекорды

Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.
Советский спорт 06:39
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия

Суды Петербурга возвращаются к работе после сообщений о минировании

В четверг, 28 ноября, суды Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.
АиФ Санкт-Петербург 08:51
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 26 ноября в 05:35
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Технологии

Хакеры слили в сеть данные 500 тыс. пользователей сайта о работе

Сообщается, что хакеры смогли завладеть логинами и паролями, указанными на портале для поиска работы.
Astera 08:52
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM 02:13
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

Единственный боеготовый атомный авианосец USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), который планировалось направить в поход на Ближний Восток еще в прошлом месяце, по данным Пентагона, после выхода в море вернулся на базу из-за серьезных неполадок, возникших в его электросетях.
Интерфакс 08:16
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
РБК 09:09
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета вчера в 04:26
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Происшествия

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

Интерфакс 08:23
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com вчера в 04:38
Происшествия

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд

Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
Что происходит 08:17
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.
Ведомости 05:49
Транспорт

Владимир Путин открыл платную трассу «Москва – Санкт-Петербург»

Как сообщает «РИА Новости», президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новой платной трассы М-11, которая будет соединять Москву и Санкт-Петербург.
Тарантас Ньюс вчера в 06:47
Экономика

Венесуэла предлагает поставщикам оплату в юанях на фоне санкций США

Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания страны PDVSA предложили платить поставщикам и подрядчикам в юанях на счета в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Вести.Финанс 07:19
Политика

Макрон призвал к прозрачному и требовательному диалогу с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал выстроить прозрачный и требовательный диалог с Россией.
RT на русском 07:59
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

RT на русском 07:17
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