Общество

Коммерсантъ FMКоммерсантъ FMВ деле Baring Vostok наметилось мировое соглашение

Возможно ли разрешение акционерного спора Артем Аветисян заявил о возможном мировом соглашении с фондом Майкла Калви. Об этом предприниматель, который судился с Baring Vostok за контроль над банком «Восточный», рассказал в интервью РБК.
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с чего всё началось

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.
РБКвчера в 16:00

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Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле

Московский Комсомолец03:40

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Коммерсантъвчера в 22:40

Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению

РБК07:17

По спору банка «Восточный» и Baring Vostok может быть заключено мировое соглашение

Газета.Ru00:38

Baring Vostok инициировал уголовное дело против «Финвижн холдингс»

News.ru01:22

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

ТАССвчера в 22:08

Аветисян исключил риск санации или отзыва лицензии у «Восточного»

Ведомостивчера в 18:01
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Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Уфимские Заметки 05:20
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Космос

«Союз» с коммерческими спутниками запустили с космодрома Куру

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру состоялся семь лет спустя, в 2011 году.
РБК 06:18
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года

Люди 1 Владимир Зеленский 2 Хидео Кодзима 3 Грета Тунберг 4 Хоакин Феникс 5 Билли Айлиш 6 Али Эрсан Дуру 7 Любовь Соболь 8 Антон Батырев 9 Александра Никифорова 10 Михаил Кокляев В этот список попали люди, которыми пользователи поискового сервиса "Яндекса" чаще всего интересовались в 2019 году.
Интерфакс 02:00
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Происшествия

Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование

Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
РИА Новости 08:21
Биатлон

Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Sport.ru 06:14
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
РБК 08:41
Армия и оружие

Отказ Москвы от военного сотрудничества с Баку опасен для конфликта в Карабахе - Косачев

Отказ России от военно-технического сотрудничества с Азербайджаном негативно повлияет на урегулирование карабахского конфликта, сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, комментируя продажу оружия Азербайджану членами ОДКБ.
Sputnik Армения 06:41
Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних

Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
РИА Новости 16 декабря в 04:41
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Общество

Телеканалы хотят запретить операторам транслировать себя в интернете

«Национальная медиа группа» (НМГ) и «Газпром-медиа» потребовали от операторов связи и кабельных операторов прекратить трансляцию эфиров своих телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости» с 25 декабря без соблюдения ряда условий.
Ваши новости 00:55
Политика

В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»

Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Компания 02:49
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Наука

Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
МедиаПоток вчера в 10:42
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным

В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
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Общество

Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов

Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:31
Биатлон

Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
News.ru 07:33
Общество

Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ

Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
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Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Политика

Киев и Донбасс пока не договорились об обмене пленными

Переговоры в Минске все еще продолжаются и пока остаются шансы на то, что соглашение будет достигнуто.
Новостной фронт 06:30
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 16 декабря в 03:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
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Больничный по уходу за ребенком в 2020 году

Больничный по уходу за ребенком в 2020 году выплачивается с первого дня, причем весь период болезни оплачивается за счет ФСС.
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