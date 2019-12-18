Общество
Коммерсантъ FMВ деле Baring Vostok наметилось мировое соглашение
Возможно ли разрешение акционерного спора Артем Аветисян заявил о возможном мировом соглашении с фондом Майкла Калви. Об этом предприниматель, который судился с Baring Vostok за контроль над банком «Восточный», рассказал в интервью РБК.
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле
Московский Комсомолец03:40
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Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Космос
«Союз» с коммерческими спутниками запустили с космодрома Куру
Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру состоялся семь лет спустя, в 2011 году.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
«Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года
Люди 1 Владимир Зеленский 2 Хидео Кодзима 3 Грета Тунберг 4 Хоакин Феникс 5 Билли Айлиш 6 Али Эрсан Дуру 7 Любовь Соболь 8 Антон Батырев 9 Александра Никифорова 10 Михаил Кокляев В этот список попали люди, которыми пользователи поискового сервиса "Яндекса" чаще всего интересовались в 2019 году.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Происшествия
Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование
Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
Армия и оружие
Отказ Москвы от военного сотрудничества с Баку опасен для конфликта в Карабахе - Косачев
Отказ России от военно-технического сотрудничества с Азербайджаном негативно повлияет на урегулирование карабахского конфликта, сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, комментируя продажу оружия Азербайджану членами ОДКБ.
Шоу-бизнес
Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних
Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Общество
Телеканалы хотят запретить операторам транслировать себя в интернете
«Национальная медиа группа» (НМГ) и «Газпром-медиа» потребовали от операторов связи и кабельных операторов прекратить трансляцию эфиров своих телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости» с 25 декабря без соблюдения ряда условий.
Политика
В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»
Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Наука
Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Политика
В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным
В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Общество
Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов
Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Биатлон
Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Киев и Донбасс пока не договорились об обмене пленными
Переговоры в Минске все еще продолжаются и пока остаются шансы на то, что соглашение будет достигнуто.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Здоровье
Больничный по уходу за ребенком в 2020 году
Больничный по уходу за ребенком в 2020 году выплачивается с первого дня, причем весь период болезни оплачивается за счет ФСС.