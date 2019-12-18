Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.

с чего всё началось

Возможно ли разрешение акционерного спора Артем Аветисян заявил о возможном мировом соглашении с фондом Майкла Калви. Об этом предприниматель, который судился с Baring Vostok за контроль над банком «Восточный», рассказал в интервью РБК.

Технологии В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Общество «Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года Люди 1 Владимир Зеленский 2 Хидео Кодзима 3 Грета Тунберг 4 Хоакин Феникс 5 Билли Айлиш 6 Али Эрсан Дуру 7 Любовь Соболь 8 Антон Батырев 9 Александра Никифорова 10 Михаил Кокляев В этот список попали люди, которыми пользователи поискового сервиса "Яндекса" чаще всего интересовались в 2019 году.

Происшествия Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.

Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.

Политика Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.

Шоу-бизнес Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.

Общество Телеканалы хотят запретить операторам транслировать себя в интернете «Национальная медиа группа» (НМГ) и «Газпром-медиа» потребовали от операторов связи и кабельных операторов прекратить трансляцию эфиров своих телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости» с 25 декабря без соблюдения ряда условий.

Космос Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Общество Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".

Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Политика Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.