В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след
Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных. Как сообщает ТАСС, речь идет о материалах о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях, которые охраняются законом.В источнике
С чего всё началось
Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро
Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.
ТАСС00:30
Подробнее о событии