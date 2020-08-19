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BFM.ru
BFM.ru

В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след

Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных. Как сообщает ТАСС, речь идет о материалах о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях, которые охраняются законом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.
ТАСС00:30
Подробнее о событии
Эхо Москвы

ФСБ обвиняет видеоблогера Андрея Пыжа в том, что он вывез за рубеж данные о московском метро

Эхо Москвы06:05
РБК

СМИ связали арест блогера Пыжа с передачей информации о Метро-2

РБК04:01
ТАСС

Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

ТАСС00:30
Lenta.ru

В деле блогера Пыжа о разглашении гостайны нашли украинский след

Lenta.ru01:39
Известия

Источник назвал вероятную причину дела о гостайне в отношении блогера Пыжа

Известия01:28
Газета.Ru

Блогера Пыжа обвиняют в перевозке на Украину секретных данных московского метро

Газета.Ru00:39
Коммерсантъ

ТАСС: дело блогера Пыжа связано с перевозкой на Украину секретов о московском метро

Коммерсантъ01:49

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Реализация «пакета реформ» в Белоруссии вызовет ввод войск

О какой программе идет речь, Лукашенко не уточнил (речь про описанный Pravda. ru "пакет реанимационных реформ"), но связал ее с координационным советом, который создан по инициативе главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Pravda.Ru05:01
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Пентагон создаст беспилотники для уничтожения российских «Панцирей-С1»

Как пишет The Drive, что многофункциональные дроны, над созданием которых сейчас трудятся их создатели, могут быть применены и против такой системы ПВО Российской Федерации, как "Панцирь-С1".
Территория новостей05:44
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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