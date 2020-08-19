В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след

Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных. Как сообщает ТАСС, речь идет о материалах о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях, которые охраняются законом.