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BFM.ru
BFM.ru

CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым. Ему и еще 11 другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
Подробнее о событии
Эхо Москвы

СК, по данным «Коммерсанта», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Эхо Москвы02:35
Lenta.ru

В деле бывшего российского министра насчитали 400 томов

Lenta.ru03:44
BFM.ru

CК завершил дело Михаила Абызова

BFM.ru03:25
РБК

СМИ сообщили о завершении расследования дела Абызова

РБК03:21
Говорит Москва

СК завершил расследование дела против Михаила Абызова

Говорит Москва03:49
Московский Комсомолец

СК закончил расследование по делу Абызова: первый суд по взысканию 32,5 млрд с экс-министра

Московский Комсомолец00:55
Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

Коммерсантъ18:07

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,1K

Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live

При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.
3DNews00:37

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Снимки со спутника показали повреждения ядерного объекта в КНДР

Спутниковые снимки показали, что недавнее наводнение из-за ливней в Северной Корее могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене, сообщается на американском ресурсе 38 North, который мониторит обстановку в КНДР.
Аргументы и Факты03:30

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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