CК завершил дело Михаила Абызова
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CК завершил дело Михаила Абызова
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым. Ему и еще 11 другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции.В источнике
С чего всё началось
Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности
По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
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