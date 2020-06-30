В деле Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова. "Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына", — сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.

с чего всё началось

Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут".

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

Политика Путин призвал россиян голосовать за поправки к Конституции Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции и призвал их голосовать.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 207

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей. 13

Здоровье Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.

Политика В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 2K

Шоу-бизнес Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей Рудковская отметила, что не балует своих детей дорогими подарками, а автомобиль, вокруг которого и разразились странные слухи, принадлежит не ей, а компании Porsche, с которой у известной звёздной четы Рудковская-Плющенко заключён контракт. 13

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 35

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 594

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта. 6

Футбол Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях. 1

Футбол Локомотив — Крылья Советов 0:1 (1-й тайм) Все тесты на коронавирусную инфекцию в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» показали отрицательный результат.

Кино Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".