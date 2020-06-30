Происшествия
РИА НовостиВ деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут".
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с чего всё началось
В деле Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова. "Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына", — сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.РИА Новости07:07
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