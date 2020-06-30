Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

В деле Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова. "Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына", — сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
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Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

ТАСС07:34

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости07:07

Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова

Газета.Ru04:48

ДТП с Ефремовым: младший сын погибшего признан потерпевшим

Вести.Ru06:16

В деле Ефремова появился четвертый потерпевший

Московский Комсомолец04:58

Адвокат семьи Захарова — о новом потерпевшем в деле Ефремова

Спорт-Экспресс05:50

В деле о ДТП с участием Ефремова появился четвертый потерпевший

Известия06:19
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
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Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Авто

Hyundai отзовет более 47 тыс. автомобилей в России

Компания Hyundai отзывает в России 47 653 автомобиля Hyundai Elantra.
Автоновости дня 07:25
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Общество

В Европе массово захватывают пустующие дома россиян

В Европе участились случаи захвата домов россиян, которые сейчас пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 07:57
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Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл.
Что происходит 07:24
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Футбол

Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
Общество

Названы возможные даты возобновления рейсов из России в Турцию

Москва, 30 июня 2020, 09:42 — REGNUM Возобновления авиарейсов между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе.
REGNUM 02:42
Космос

НАСА нуждается в проекте туалета для полетов на Луну

LentaChel.ru 28 июня в 01:52
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Финансы

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
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Армия и оружие

Боевики совершили покушение на командира сирийской армии

Боевики атаковали подразделение сирийской армии, расположенное в поселке Махаджа недалеко от города Азраа и трассы Дамаск — Дераа.
ИА Красная Весна 06:22
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Происшествия

Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова

RT на русском вчера в 16:04
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Политика

Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:43
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
992
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
58
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
8
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
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Здоровье

На борьбу с коронавирусом в Ульяновской области потратят еще 10 млн рублей

5,2 млн рублей из резервного фонда потратят на ремонт кровли в Николаевской средней школе, где учатся 600 детей.
Первый ульяновский портал 05:14
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
WomanHit.ru 04:51
5
Экономика

Липецкая «Квадра» требует банкротства «Глобус-98»

В Арбитражный суд Липецкой области обратился филиал ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация».
ГТРК Липецк 07:34
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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