Экономика

РБКРБКВ деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

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У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства. Свое заявление о вступлении в дело о банкротстве подала компания «Каскад», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
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«Открытие холдинг» хочет банкротить украинская компания с помощью минского суда

Ведомости02:07

В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

РБК01:26
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