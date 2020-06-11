Экономика

РБКРБКВ деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

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У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства. Свое заявление о вступлении в дело о банкротстве подала компания «Каскад», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
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