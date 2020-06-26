Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщило издание Spiegel.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Еще одного россиянина заподозрили в убийстве в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили

Эхо Москвы19:13

В ФРГ вышли на след второго россиянина, возможно, причастного к убийству в Тиргартене

Интерфакс13:19

Житель Петербурга может быть причастен к убийству чеченца в Германии

Фонтанка.Ру13:57

В ФРГ вышли на след второго возможного убийцы Хангошвили

News.ru13:26

Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве грузина в Берлине

РБК16:49

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Вести.Ru13:16

Spiegel: в ФРГ вышли на след человека, возможно имеющего отношение к убийству в Тиргартене

ТАСС12:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan

Tvoe-avto.com вчера в 05:15
46
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
194
Политика

Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
55
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,6K
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru 12:22
139
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Газета.Ru вчера в 09:01
45
Общество

Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости 10:29
18
Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
5
Происшествия

Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
15
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
867
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
357
Здоровье

Стали известны особенности второй волны коронавируса в России

Сегодня федеральные СМИ рассказали об особенностях второй волны COVID-19 в России.
Канал 7+ 11:15
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
8
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
107
Игры

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru 18:22
2
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
2,4K
Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
24
Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК 15:39
54
Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
18
Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
100
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 13:36
30
Гаджеты

Xiaomi в РФ объявила скидки на Redmi Note 9 с четырьмя камерами и NFC

В смартфоне установлена четверная камера с основным модулем на 48 Мп. Также аппарат оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.
Газета DAILY 14:45
1
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
6,7K
Общество

В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова

Комсомольская правда 06:27
155
Энергетика

Россия планирует увеличить поставки газа в Китай

Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
54
Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
4
Футбол

«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро

Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
Sport24.ru 10:58
Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС Спорт 17:35
Технологии

Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Главное