Происшествия
Lenta.ruВ деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщило издание Spiegel.
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Авто
АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan
Tvoe-avto.com вчера в 05:15
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке
Газета.Ru вчера в 09:01
Общество
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости 10:29
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Здоровье
Стали известны особенности второй волны коронавируса в России
Сегодня федеральные СМИ рассказали об особенностях второй волны COVID-19 в России.
Канал 7+ 11:15
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru 18:22
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 13:36
Гаджеты
Xiaomi в РФ объявила скидки на Redmi Note 9 с четырьмя камерами и NFC
В смартфоне установлена четверная камера с основным модулем на 48 Мп. Также аппарат оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.
Газета DAILY 14:45
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Общество
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Комсомольская правда 06:27
Энергетика
Россия планирует увеличить поставки газа в Китай
Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Футбол
«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
Sport24.ru 10:58
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28