Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщило издание Spiegel.

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

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