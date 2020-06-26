Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщило издание Spiegel.
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В ФРГ вышли на след второго возможного убийцы Хангошвили

News.ruвчера в 13:26

Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве грузина в Берлине

РБКвчера в 16:49

Житель Петербурга может быть причастен к убийству чеченца в Германии

Фонтанка.Рувчера в 13:57

Еще одного россиянина заподозрили в убийстве в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили

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В ФРГ вышли на след второго россиянина, возможно, причастного к убийству в Тиргартене

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Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

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Spiegel: в ФРГ вышли на след человека, возможно имеющего отношение к убийству в Тиргартене

ТАССвчера в 12:54
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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Кино

В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

«Двигаясь дальше, «Симпсоны» больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей», — говорится в заявлении команды сериала.
РБК вчера в 23:51
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Политика

МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
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Здоровье

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 26 июня

По состоянию на 12:00 пятницы, 26 июня, в мире зафиксировали свыше 9,7 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Украина.ру вчера в 05:00
Общество

За сутки в России зарегистрировали 6852 случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 6852 новых пациента с коронавирусом.
Известия 03:46
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru вчера в 09:44
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Происшествия

Геолог погиб в результате нападения медведя в Магаданской области

REGNUM 03:42
4
Общество

Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов

В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста вчера в 12:19
4
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Байкал24 03:36
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Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
2,9K
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

Вести.Ru вчера в 12:04
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
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Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург 25 июня в 05:41
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Спорт

Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК вчера в 09:45
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Общество

Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру

ИА Красная Весна вчера в 22:47
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
1,5K
Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новости вчера в 23:06
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Общество

В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса

После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM 25 июня в 02:46
30
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
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Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Общество

В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
Live24 03:06
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Общество

Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
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