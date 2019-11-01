Общество

Lenta.ruLenta.ruВ деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула 25 октября застрелил восьмерых сослуживцев и сразу сдался спецназу. В ходе допроса Шамсутдинов заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.
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с чего всё началось

Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.
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Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа Шойгу

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Шойгу: Шамсутдинова отправили в караул в нарушение приказа

News.ru15:08

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru13:54
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