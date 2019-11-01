Общество
Lenta.ruВ деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны.
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.РБК13:40
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