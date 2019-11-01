Общество

Lenta.ruLenta.ruВ деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны.
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с чего всё началось

Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.
РБК13:40

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Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа Шойгу

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Шойгу: Шамсутдинова отправили в караул в нарушение приказа

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Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

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Шойгу раскрыл новые детали расстрела тюменским срочником сослуживцев

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СМИ узнали о поручении Шойгу ввести углублённую диагностику психики призывников

Говорит Москва14:50

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru13:54
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Политика

В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
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Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Технологии

В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц

Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
News.ru 07:34
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Экономика

Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru вчера в 13:42
Армия и оружие

Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью

За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 16:55
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
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Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Энергетика

Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено

Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо 21:40
Происшествия

Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей.
Спорт-Экспресс 21:42
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Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору

Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Сахалин.Инфо 22:00
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Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Армия и оружие

НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57

НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости вчера в 17:26
Общество

Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия 22:15
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
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Российские ученые предложили выявлять рак у людей с помощью крыс

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РЕН ТВ покажет бой Емельяненко и Кокляева

Телеканал РЕН ТВ возвращает формат спортивных трансляций спустя 18 лет, 29 ноября он покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
РИА Новости 03:51
Общество

В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма

Почти 1 миллион домов в канадской провинции Квебек остались без электричества из-за сильного дождя и ветра, передает телеканал CTV News со ссылкой на энергетическую компанию Hydro Quebec.
РИА Новости 17:14
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Apple запустила собственную стриминговую платформу

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 19:04
Политика

Трамп подтвердил назначение Вульфа главой МВБ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники сообщали о возможном назначении Чэда Вульфа на должность и.о. главы МВБ.
REGNUM 19:50
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
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