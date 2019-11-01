Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

с чего всё началось

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