Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.

Политика Путин пообщался с участниками WorldSkills Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019, прошедшего в Екатеринбурге.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Происшествия Охотник под Калугой подстрелил подводного коллегу, приняв за бобра Житель Московской области в темное время суток в гидрокостюме черного цвета занимался подводной охотой.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Кино Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.

Религия Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.

Экономика После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Армия и оружие Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Футбол Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.

Авто Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер В Китае состоялась презентация готового к серии электрокара Volkswagen, который, как ожидается, получит индекс ID.4. Пока машину продемонстрировали в маскировочной пленке.

Здоровье Петицию против увольнения трансплантологов НМИЦ здоровья детей подписали 1,9 тысячи человек Как утверждают авторы петиции, врачи работали по схеме индукционной иммуносупрессии, рекомендованной Всемирным трансплантологическим сообществом, которая позволяет увеличить работу почки на 20%, не использовать гормональную терапию после трансплантации и пересаживать почку при несовместимости.

Политика Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.