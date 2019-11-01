Общество
Lenta.ruВ деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
RT на русском 13:12
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019, прошедшего в Екатеринбурге.
Вести.Ru 10:45
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Происшествия
Охотник под Калугой подстрелил подводного коллегу, приняв за бобра
Житель Московской области в темное время суток в гидрокостюме черного цвета занимался подводной охотой.
Вечерняя Казань 10:29
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Религия
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
Экономика
После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке
Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.
Русская Планета вчера в 08:56
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Sportbox.RU 10:53
Авто
Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер
В Китае состоялась презентация готового к серии электрокара Volkswagen, который, как ожидается, получит индекс ID.4. Пока машину продемонстрировали в маскировочной пленке.
Motor 10:02
Здоровье
Петицию против увольнения трансплантологов НМИЦ здоровья детей подписали 1,9 тысячи человек
Как утверждают авторы петиции, врачи работали по схеме индукционной иммуносупрессии, рекомендованной Всемирным трансплантологическим сообществом, которая позволяет увеличить работу почки на 20%, не использовать гормональную терапию после трансплантации и пересаживать почку при несовместимости.
Vademecum вчера в 11:16
Культура
Мартиросян прокомментировал заявление Светлакова о цензуре их шоу
News.ru вчера в 09:59
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Спорт
Blizzard выпустит настольную игру по World of Warcraft
CyberSport.ru вчера в 16:48
Общество
Едва не погибших на границе с Белоруссией тигров отправят на курорт
ТВ Центр вчера в 15:45