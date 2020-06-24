Коронавирус
RT на русскомВ делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Жээнбеков прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По прилёте в столицу России после сдачи теста у двух членов делегации был выявлен коронавирус.
Читать в источнике
Оценить548
с чего всё началось
«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил официальный сайт главы Киргизии.Телеканал 360°04:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Шоу-бизнес
44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца
44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
Политика
На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы
На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы. Он приурочен к дате исторического парада Победы на главной площади нашей страны.
Вместе-РФ 03:01
Гаджеты
Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen MB14AC
Megaobzor.com 05:35
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 11:02
Наука
Американская студентка открыла 18 новых видов жуков
Discover24 06:05
Культура
Джон Уоррен ушел из программы «Поедем поедим» после съемок в Курске
Неугомонный британец был бессменным ведущим программы «Поедем, поедим!»
ТРК Сейм (Курск) 04:20
Происшествия
Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе
В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.
Evo-rus.com 06:44
Футбол
Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.
RT на русском 06:54
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
В Болгарии обрушился строящийся тоннель
Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Брат найденного залитым в бетон в Астрахани ребенка знал об убийстве
Старший брат 12-летнего мальчика, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 06:03
Армия и оружие
Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы
24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны.
RT на русском вчера в 10:31
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
США могут ввести пошлины на импорт товаров из стран ЕС и Британии на сумму $3,1 млрд
Американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин, а также повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд.
ТАСС 06:53
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
США назвали три условия для продления договора по вооружениям
Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз.
Газета.Ru 04:22
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу.
News.ru 05:46
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18