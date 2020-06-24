с чего всё началось

Жээнбеков прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По прилёте в столицу России после сдачи теста у двух членов делегации был выявлен коронавирус.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 718

Общество Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 2

Политика На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы. Он приурочен к дате исторического парада Победы на главной площади нашей страны.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5,3K

Происшествия Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.

Футбол Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 35

Происшествия В Болгарии обрушился строящийся тоннель Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.

Здоровье Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом «Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава. 16

Происшествия Брат найденного залитым в бетон в Астрахани ребенка знал об убийстве Старший брат 12-летнего мальчика, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика США могут ввести пошлины на импорт товаров из стран ЕС и Британии на сумму $3,1 млрд Американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин, а также повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,6K

Политика США назвали три условия для продления договора по вооружениям Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз. 38

Политика Лукашенко назвал Москву столицей родины Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу. 4

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 59

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 630

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 35