Происшествия
Газета.RuВ дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Террорист сообщил, что якобы отказался от плана из-за того, что могло пострадать множество людей. Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
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с чего всё началось
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.Коммерсантъвчера в 13:25
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Футбол
Игрок «Интера» Икарди хочет остаться в «ПСЖ»
Нападающий французский "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди хочет остаться в стане "парижан".
Газета.Ru 00:54
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок
Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие
Калининградскую область защитят с воздуха беспилотниками
Группировка войск в Калининградской области пополнилась отрядом беспилотников "Форпост".
Клопс 00:38
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Происшествия
СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда 03 ноября в 11:28
Футбол
Вратарь «Спартака» обвинил болельщиков в недостойном поведении на трибунах
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров раскритиковал болельщиков "красно-белых" за использование нецензурной брани на трибунах домашнего стадиона клуба.
РИА Новости 03:06
Игры
Rockstar объявила точное время выхода Red Dead Redemption 2 на ПК
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК уже сегодня, и теперь Rockstar раскрыла точное время релиза ПК-версии: запустить игру можно будет уже посреди дня — в 16:00 по московскому времени.
Gmbox.ru 02:38
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Армия и оружие
Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО
RT на русском 01:01
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика
Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Discover24 02:44
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59