Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Террорист сообщил, что якобы отказался от плана из-за того, что могло пострадать множество людей. Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
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с чего всё началось

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъвчера в 13:25

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Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в суд

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Пугачеву и Галкина не вызовут в суд по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

Коммерсантъ02:30

Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

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РБКвчера в 23:54

Пугачеву не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова в Дагестане поступило в суд

РИА Новости02:27

Галкина и Пугачеву проверили на причастность к покушению на Киркорова

URA.Ruвчера в 14:59
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Игрок «Интера» Икарди хочет остаться в «ПСЖ»

Нападающий французский "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди хочет остаться в стане "парижан".
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У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
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Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок

Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Происшествия

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие

Калининградскую область защитят с воздуха беспилотниками

Группировка войск в Калининградской области пополнилась отрядом беспилотников "Форпост".
Клопс 00:38
Происшествия

Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии

Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

ТК Звезда 03 ноября в 11:28
Футбол

Вратарь «Спартака» обвинил болельщиков в недостойном поведении на трибунах

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров раскритиковал болельщиков "красно-белых" за использование нецензурной брани на трибунах домашнего стадиона клуба.
РИА Новости 03:06
Игры

Rockstar объявила точное время выхода Red Dead Redemption 2 на ПК

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК уже сегодня, и теперь Rockstar раскрыла точное время релиза ПК-версии: запустить игру можно будет уже посреди дня — в 16:00 по московскому времени.
Gmbox.ru 02:38
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Армия и оружие

Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО

RT на русском 01:01
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика

Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
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Названы гонорары российских звезд за корпоративы

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AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса

Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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