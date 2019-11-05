В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.

с чего всё началось

Террорист сообщил, что якобы отказался от плана из-за того, что могло пострадать множество людей. Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

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