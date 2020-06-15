Защитник раскрыл причину состояния Ефремова. Таке он сообщил, что это он убедил Ефремова записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что предшествовало спровоцированному артистом смертельному ДТП в Москве. По словам Пашаева, в этот день умер близкий Ефремову человек.

В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг

Религия Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал главный храм Минобороны России. Интервью Znak.com Известный богослов и философ, протодиакон Андрей Кураев назвал главный храм ВС РФ китчевым памятником путинской эпохе .

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 2

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 7

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Здоровье Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете. 7

Происшествия Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн". 723

Спорт Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.

Шоу-бизнес Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. 47

Общество ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.

Общество В Тульской области разрешена работа строительных магазинов Согласно изменениям, внесенным в Указ губернатора, в регионе возобновят работу строительные магазины.

Шоу-бизнес «Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.

Шоу-бизнес Елена Малышева начала голодать ради платья Известная телеведущая Елена Малышева рассказала, что начала голодать из-за своей мечты — влезть в белое платье, в котором она хочет отметить День медицинского работника. 4

Общество Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело. 46

Общество Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц Все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников госзакупок.