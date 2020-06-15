Происшествия
Газета.RuВ день смертельного ДТП у Ефремова умер друг
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что предшествовало спровоцированному артистом смертельному ДТП в Москве. По словам Пашаева, в этот день умер близкий Ефремову человек.
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с чего всё началось
Защитник раскрыл причину состояния Ефремова. Таке он сообщил, что это он убедил Ефремова записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего.Московский Комсомолец08:12
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Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.
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