В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса
Смотрите также
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Акции протеста в Минске переместились в спальные районы
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Михаила Ефремова из суда доставили в реанимацию Боткинской больницы
В Иванове разыскивают насильника 9-летней девочки
В США усомнились в безопасности российской вакцины от коронавируса
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
Кабмин проработает возможность продления стимулирующих выплат медикам
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении саратовца в Волгограде
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Российскую вакцину от COVID-19 запустят в оборот с 1 января 2021 года
Мурашко заявил о намерении сделать прививку от коронавируса
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Ефремов пропал из Боткинской больницы
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявили в Минздраве. Там добавили, что алкоголь несовместим и с любыми другими лекарствами, так как может оказывать токсическое действие.В источнике
С чего всё началось
Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
Подробнее о событии