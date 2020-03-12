Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Отмечается, что пациенту было 75 лет, он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.
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