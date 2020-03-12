Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Отмечается, что пациенту было 75 лет, он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.
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Причина смерти 75-летнего пациента больницы в Коммунарке не связана с коронавирусом

Эхо Москвы12:38

Главный патологоанатом подтвердил отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке

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Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса

РБК12:14

Умерший в больнице в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

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Lenta.ru12:08

Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Вечерняя Москва12:02

Депздрав: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Агентство Москва11:56
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка» в четверг, 12 марта.
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Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.
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Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест

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Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
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Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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Общество

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В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который стал заключительным в нынешнем сезоне после отмены соревнований в Осло.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
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Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции

Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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