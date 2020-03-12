Происшествия
RT на русскомВ депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Отмечается, что пациенту было 75 лет, он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.
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Общество
Посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз
Посольство Чехии в России заявило, что с 14 марта приостанавливает прием заявлений на шенгенские и долгосрочные визы.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Авто
Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара
Производители автомобилей уже приступили к анализу цен и рисков в связи с резким ослаблением курса рубля.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Политика
Националисты напали на советника главы СНБО Украины
Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо пострадал во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, на него напали националисты.
Кино
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Общество
В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Происшествия
Коронавирусная инфекция на Кубани: заболевший прилетел из Вероны
Случай заболевания официально подтвердили в региональном Минздраве. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Футбол
УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020
По информации ряда источников, УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020.
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Авто
Ателье Gemballa построит внедорожный Porsche 911
Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
Политика
Какие поправки к Конституции одобрил парламент
В первой редакции законопроекта содержалось всего 22 поправки, но ко второму чтению их набралось уже без малого 400 (конкретные предложения исходили уже не только от президента, но от депутатов и думских фракций, а также общественных организаций, включая профсоюзы).
Происшествия
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Футбол
Кашшаи провел семинар по теме судейства для комментаторов
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Виктор Кашшаи и руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонид Калошин провели семинар для комментаторов, работающих на матчах российской Премьер-лиги.
Общество
В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов
Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Футбол
«Ювентус» поместил в карантин 121 человека, включая футболистов
Туринский «Ювентус» поместил в карантин 121 сотрудника клуба после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Авто
Седан Datsun on-DO получил новую комплектацию
Новая версия Comfort займёт нишу в перечне комплектаций седана Datsun on-DO между Trust III и Dream I. Автомобиль в данном исполнении получит 15-дюймовые литые диски, задние датчики парковки и обогрев ветрового стекла.
Общество
В России продажи туров за рубеж упали на 60%
В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.