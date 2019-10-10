Экономика
Вести.RuВ десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку
Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
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Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах
Интерфакс10 октября в 09:28
Наименее развитые регионы РФ получат дополнительно 100 млрд рублей
Российская газета10 октября в 09:19
Около 100 млрд рублей предполагается выделить десяти отстающим регионам России
ТАСС10 октября в 08:39
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
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