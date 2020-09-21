В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест
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"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
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