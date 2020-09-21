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ТАСС
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
 премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Ведомости04:44
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URA.Ru

Москва направит в регионы миллиарды на поддержку семей

URA.Ru05:11
Московский Комсомолец

Для многодетных россиян выделили еще 2,5 млрд рублей

Московский Комсомолец04:36
РЕН ТВ

Мишустин: 36 регионов получат субсидии на поддержку многодетных семей

РЕН ТВ03:53
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс04:23
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАСС03:54
Известия

Мишустин анонсировал увеличение числа мест в детских садах четырех регионов

Известия04:29
Российская газета

В детсадах четырех регионов РФ появится около тысячи новых мест

Российская газета04:07

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
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В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране по причине того, что РФ перенаправила товаропоток в собственные порты.
Моя Москва.онлайнвчера в 02:50
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Беременная звезда «Дома-2» Анна Левченко попала в больницу после ссоры с Валерием Блюменкранцем

Изображение взято с: Instagram @blumenkranz89 В своей публикации Левченко опубликовала свадебное фото и поблагодарила супруга за все то хорошее, что было в их отношениях.
Актуальные Новости04:55

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10
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В Крыму 29 населенных пунктов переведены на подвоз воды

Симферополь, 21 сентября 2020, 11:15 — REGNUM 29 населенных пунктов в Республике Крым переведены на почасовую подачу и подвоз воды, по данным на 21 сентября, об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании оперштаба по вопросам водоснабжения.
REGNUM04:15
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