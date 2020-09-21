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ТАСС
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
 премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Ведомости04:44
Подробнее о событии
URA.Ru

Москва направит в регионы миллиарды на поддержку семей

URA.Ru05:11
Вести.Ru

Мишустин: регионы получат поддержку для многодетных и создания детсадов

Вести.Ru04:50
РЕН ТВ

Мишустин: 36 регионов получат субсидии на поддержку многодетных семей

РЕН ТВ03:53
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс04:23
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАСС03:54
Ведомости

Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости04:44
Российская газета

В детсадах четырех регионов РФ появится около тысячи новых мест

Российская газета04:07

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

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REGNUM03:52
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Газета.Ru05:40
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Lenta.ru21:56
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