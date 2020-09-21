Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
 премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Ведомости04:44
Подробнее о событии
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газета12:24
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАСС03:54
Ведомости

Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости04:44
Телеканал 360°

Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

Телеканал 360°04:40
Известия

Мишустин анонсировал увеличение числа мест в детских садах четырех регионов

Известия04:29
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс04:23
Вести.Ru

Мишустин: регионы получат поддержку для многодетных и создания детсадов

Вести.Ru04:50

В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-line11:27
8

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия11:59
23

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русском10:39
58

«Досье»: Правоохранители не провели полноценного расследования происхождения кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Российские правоохранительные органы не провели полноценного расследования происхождения 400 килограмм кокаина, обнаруженных в российском посольстве в Буэнос-Айресе в 2018 году.
Эхо Москвы12:23
8

«Рома» может получить техническое поражение за матч с «Вероной»

«Рома» может быть наказана техническим поражением за выход на поле незаявленного игрока в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:0). Во встрече, которая проходила 19 сентября, в стартовом составе римлян появился представитель Гвинеи Амаду Диавара, проведший в итоге почти полный матч.
Матч ТВ13:03

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
152

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия05:32
9