Происшествия

ТелепортТелепортДетские сады в Благовещенске снова «заминировали»

Сообщения продолжали поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам. Сообщается, что уже проверили детсад № 32, вызов оказался ложным.
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Информация о «минировании» детских садов во Владивостоке и Уссурийске оказалось ложной

ТАСС01:47

В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Коммерсантъвчера в 20:41

На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

РБКвчера в 20:56

В Благовещенске сообщения о «минировании» в детсадах оказались ложными

РИА Новостивчера в 23:46

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русскомвчера в 23:46

На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады

Российская газетавчера в 20:20

В детские сады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Московский Комсомолецвчера в 19:57
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Политика

Путин на иврите поблагодарил Нетаньяху за приглашение в Израиль

РБК 04:40
Политика

Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
ТАСС 04:17
Финансы

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 04:45
Политика

В Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Основном законе страны, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Парламентская газета 02:57
Энергетика

У «сланцевой революции» кончается дешевый газ

Проблемы сланцевой добычи нефти в США последнее время обсуждаются немало.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку

Регион online 04:28
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Джериньша на два матча

КХЛ приняла решение дисквалифицировать нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша на два матча за нарушение в матче против «Сочи» 21 января.
Матч ТВ вчера в 07:13
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Известия вчера в 01:15
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Гаджеты

Рубеж пройден: спрос на сканеры EUV остаётся высоким

Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
3DNews 03:35
Происшествия

В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус

В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Readovka.ru вчера в 10:52
Футбол

«Ростов» заявил Павла Мамаева для участия в чемпионате России

В первый же день трансферного окна пополнил заявку «Ростов», включивший в число своих футболистов Павла Мамаева.
Inc-news.ru вчера в 09:37
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 03:04
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Происшествия

Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Вести.Ru 01:54
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

РИА Новости 03:19
Гаджеты

Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон

Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu стал Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
RuNews24.ru 04:35
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Общество

В России оценили риск заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая связана с новым коронавирусом.
Клопс 00:13
Политика

Сенат США одобрил ускоренное проведение импичмента Трампа

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 21 января принял резолюцию, позволяющую верхней палате парламента страны реализовать процесс в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа в более быстром формате.
ПолитРоссия вчера в 01:59
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском вчера в 20:16
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
Футбол

«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Soccer.ru вчера в 10:38
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Происшествия

Двое работников автомойки погибли при очистке цистерны в Камышлове

В Камышлове в Свердловской области 22 января двое работников автомойки в возрасте 58 и 27 лет погибли во время очистки цистерны.
Екатеринбург в эфире 04:39
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