Сообщения продолжали поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам. Сообщается, что уже проверили детсад № 32, вызов оказался ложным.

Детские сады в Благовещенске снова «заминировали»

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