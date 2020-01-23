Происшествия
ТелепортДетские сады в Благовещенске снова «заминировали»
Сообщения продолжали поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам. Сообщается, что уже проверили детсад № 32, вызов оказался ложным.
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В детские сады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»
Московский Комсомолецвчера в 19:57
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Политика
Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Финансы
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
В Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам
Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Основном законе страны, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Энергетика
У «сланцевой революции» кончается дешевый газ
Проблемы сланцевой добычи нефти в США последнее время обсуждаются немало.
Происшествия
Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Джериньша на два матча
КХЛ приняла решение дисквалифицировать нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша на два матча за нарушение в матче против «Сочи» 21 января.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Гаджеты
Рубеж пройден: спрос на сканеры EUV остаётся высоким
Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
Происшествия
В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус
В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Футбол
«Ростов» заявил Павла Мамаева для участия в чемпионате России
В первый же день трансферного окна пополнил заявку «Ростов», включивший в число своих футболистов Павла Мамаева.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон
Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu стал Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Общество
В России оценили риск заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая связана с новым коронавирусом.
Политика
Сенат США одобрил ускоренное проведение импичмента Трампа
Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 21 января принял резолюцию, позволяющую верхней палате парламента страны реализовать процесс в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа в более быстром формате.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Футбол
«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Происшествия
Двое работников автомойки погибли при очистке цистерны в Камышлове
В Камышлове в Свердловской области 22 января двое работников автомойки в возрасте 58 и 27 лет погибли во время очистки цистерны.