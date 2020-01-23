Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

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