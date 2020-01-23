Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВсе детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
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Сообщения о «минировании» поступили в детские сады на Дальнем Востоке

ТАСС19:37

На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

РБК20:56

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

РИА Новости21:25

В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Коммерсантъ20:41

На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады

Российская газета20:20

Новая волна телефонных минирований на Дальнем Востоке

Эхо Москвы20:06

В детские сады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Московский Комсомолец19:57
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Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК 20 января в 15:21
Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК 19:17
Политика

Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время существуют четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают всему миру.
РБК 20:59
Шоу-бизнес

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела на французском

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри растут очень талантливыми и всесторонне развитыми.
Srnsk 21:05
Армия и оружие

Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»

Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
Pravda.Ru вчера в 10:10
Общество

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
УтроNews 01:35
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Общество

Экологическую ситуацию в Хакасии обсудят на специальном совещании

В республиканском правительстве создали рабочую группу, которая займется разработкой предложений и реализацией мер, направленных на улучшение экологической ситуации в Хакасии.
Хакасия 20 января в 02:51
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Российская газета 11:23
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Происшествия

В Благовещенске произошло два ДТП с пожарными машинами

АСН24 21:15
Общество

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Известия 03:00
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Экономика

Сбербанк вновь стал самым дорогим российским брендом

Сбербанк занял 139 место в рейтинге самых дорогих мировых брендов независимой консалтинговой компании Brand Finance, кредитная организация вновь стала самым дорогим российским брендом, следует из рейтинга.
Rambler News Service 08:44
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Актуальные Новости вчера в 10:01
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Здоровье

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ухань

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата российского правительства.
Экономика сегодня 02:42
Игры

Серия Half-Life стала временно бесплатной в Steam

Inc-news.ru вчера в 18:56
Политика

Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Алтапресс вчера в 12:07
Авто

Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
Rusargument 04:37
Политика

Путин встретится с матерью осужденной израильтянки

Известия 09:03
Футбол

«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport 14:56
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