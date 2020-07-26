Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.
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Летний лагерь «Астраханские зори» закрыт из-за вспышки коронавируса

Российская газета09:07

Детский лагерь под Астраханью закрылся из-за вспышки коронавируса

Московский Комсомолец08:56

В детском лагере под Астраханью выявили вспышку коронавируса

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В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

РИА Новости08:10

Еще в одном детском лагере произошла ковидная вспышка

Вести.Ru08:10

В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса

Lenta.ru08:50

Детский лагерь под Астраханью приостановил работу из-за вспышки коронавируса

ТАСС07:43
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В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле

Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
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В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива

В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
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Умерла последняя звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд

В Париже в возрасте 104 лет умерла последняя звезда культового фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд, сообщает издание TMZ.
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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
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МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

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Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

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В подписанном двадцатью футболистами письме, о котором сообщает Псковская Лента Новостей, спортсмены просят «помочь клубу отстоять свое доброе имя».
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Авторы убеждены, что российский SWIFT сделает санкции США таковыми, что они утратят свой смысл.
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РБК вчера в 17:42
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Армия и оружие

В Балтийске 46 кораблей и судов показали мощь современного флота

В праздновании Дня ВМФ в Балтийске Калининградской области приняли участие 46 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше тысячи военнослужащих Балтийского флота.
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Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей

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ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова

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Арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий должен был быть удален в финале Кубка России с «Химками».
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

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Армия и оружие

Авианосец и 12 кораблей США прибыли в Средиземное море

Авианосец и 12 кораблей США прибыли в Средиземное море. Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.
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Армия и оружие

Киев начал переводить в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН

«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — сообщает штаб Объединенных сил Украины.
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Свищев ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984

Британское издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из книги Родченкова, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР на самом деле бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.
РИА Новости 09:59
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