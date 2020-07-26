Коронавирус
BFM.ruВ детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.
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Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
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Происшествия
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве
В автомобиле находились 10 человек, в результате ДТП погиб пятилетний ребенок, сообщили ТАСС в республиканском МВД.
ТАСС 09:54
Футбол
Президент «Сельты»: «У Смолова есть будущее в Испании, но нам будет трудно подписать его»
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.
Матч ТВ 10:47
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Общество
Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании
Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
Армия и оружие
Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней
В результате быстрого нападения Япония может заполучить Курильские острова меньше чем через неделю.
Территория новостей 00:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам
Гагарина утверждает, что ей удалось привести себя в идеальную форму благодаря всего лишь 5 продуктам.
Bimru.ru 09:44
Футбол
Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
Metaratings 09:45
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
На днях стал известен результат кастинга. Оказалось, что новой ведущей «Дома-2» станет Лариса Гузеева.
Вокруг ТВ 04:08
Происшествия
Угроза взрыва в жилых домах в подмосковных Химках не подтвердилась
Информация о минировании трёх жилых домов на Зелёной улице поступила от анонима, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 10:01
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Общество
Волгоградцам полезно есть помидоры
ИА Городские вести. Волгоград 03:11
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Общество
В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе
Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
Здоровье
Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара
В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
Суть событий 09:07
Армия и оружие
Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом
Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings 09:55
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05