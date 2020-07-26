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BFM.ru
BFM.ru

В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.В источнике
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Российская газета

Летний лагерь «Астраханские зори» закрыт из-за вспышки коронавируса

Российская газета09:07
Московский Комсомолец

Детский лагерь под Астраханью закрылся из-за вспышки коронавируса

Московский Комсомолец08:56
Газета.Ru

В детском лагере под Астраханью выявили вспышку коронавируса

Газета.Ru08:34
РИА Новости

В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

РИА Новости08:10
Вести.Ru

Еще в одном детском лагере произошла ковидная вспышка

Вести.Ru08:10
Lenta.ru

В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса

Lenta.ru08:50
ТАСС

Детский лагерь под Астраханью приостановил работу из-за вспышки коронавируса

ТАСС07:43
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