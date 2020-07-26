В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.