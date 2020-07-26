В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
Смотрите также
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов
В Крыму назвали причину смерти пропавшего трехлетнего мальчика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.В источнике
Подробнее о событии