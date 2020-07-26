В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

Гаджеты Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2 Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.

Здоровье На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Футбол Дворцовый мост в честь Дня ВМФ раскрасили в цвета Андреевского флага В Петербурге в ночь с субботы на воскресенье, 27 июля, Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны раскрасят в цвета Андреевского флага.

Экономика Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). 70

Кино Paramount перенесла дату премьеры продолжения «Соника в кино» Новой датой премьеры истории о синем ёжике назначено 8 апреля 2022 года. Перенос связан с пандемией коронавирусной инфекции.

Футбол «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Политика Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе, который длится уже шесть лет. 1,2K

Футбол Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Общество Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад. 23

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия». 1

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме, пишет ТАСС. 1,4K

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 615

Армия и оружие Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило издание "Прото тема".