Комсомольская правда 12

Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).