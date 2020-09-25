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Lenta.ru
Lenta.ru

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Низкое качество интернет-соединения, перебои в работе образовательных онлайн-платформ и низкая цифровая грамотность учителей стали основными недостатками дистанционного обучения во время пандемии, считают родители российских школьников.
ТАСС23:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения

РИА Новости02:05
RT на русском

Россияне назвали главные недостатки дистанционного обучения

RT на русском01:44
ТАСС

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

ТАСС23:05
Lenta.ru

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Lenta.ru00:25
Комсомольская правда

Россияне перечислили главные недостатки дистанционного обучения

Комсомольская правда00:13
РБК

Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников

РБК00:00
Ведомости

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Ведомости00:42

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

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REGNUMвчера в 12:02
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

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Газета.Ruвчера в 10:40
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