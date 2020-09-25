В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников
Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).В источнике
С чего всё началось
Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения
Низкое качество интернет-соединения, перебои в работе образовательных онлайн-платформ и низкая цифровая грамотность учителей стали основными недостатками дистанционного обучения во время пандемии, считают родители российских школьников.
ТАСС23:05
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