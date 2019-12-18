Общество

Lenta.ruLenta.ruПескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена. Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в офисе Гуцериева проходит выемка документов в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.
Коммерсантъ05:07

Подробнее о событии

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Lenta.ru07:03

Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией

РИА Новости06:00

Что принадлежит семье Гуцериевых

Коммерсантъ06:50

Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное

РБК07:18

В Кремле не известно о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах Гуцериева

ТАСС05:13

В офис сына Михаила Гуцериева наведались правоохранители

РЕН ТВ03:20

РЕН ТВ сообщил о визите силовиков в компанию Саида Гуцериева

Ведомости04:19
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поступления на вооружение ПАК ДА

REGNUM 03:20
Общество

В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Lenta.ru 07:06
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала Собчак, сколько заработала у Максима Фадеева

Певица Наргиз Закирова, которая стала героиней нового выпуска Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», рассказала ведущей, сколько ей удалось заработать благодаря сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым.
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Политика

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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

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Скрипаль обругала британского посла после его заявления

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Национальная служба новостей 04:23
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Колоректальный рак отличается необычайным коварством: его можно вылечить, но из-за особенностей проявления симптомов недуг обнаруживается лишь на стадии, когда он уже становится убийственным для человека.
MedikForum.ru вчера в 23:59
Экономика

Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке

Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).
Российская газета 02:23
Общество

Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ

Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
РЕН ТВ 07:15
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru 06:35
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

News.ru 16 декабря в 09:10
Происшествия

Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
Кубань 24 05:30
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
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Гаджеты

Nvidia представила монструозную платформу с 17 млрд транзисторов, GPU нового поколения и CPU с ядрами Cortex-A78

Компания Nvidia сегодня представила одну весьма любопытную новинку.
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Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие

ВС США и Канады подтвердили, что следят за российским кораблем

Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) подтвердило, что следит за разведывательным кораблем ВМФ "Виктор Леонов".
РЕН ТВ вчера в 21:03
Общество

Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет

Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
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Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
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Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций

Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
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Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Российская газета вчера в 23:37
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

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В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
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Общество

В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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