Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.

с чего всё началось

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена. Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в офисе Гуцериева проходит выемка документов в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

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