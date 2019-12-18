Общество
Lenta.ruПескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена. Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в офисе Гуцериева проходит выемка документов в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.
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с чего всё началось
Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.Коммерсантъ05:07
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