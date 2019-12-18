Общество

REGNUMREGNUMВ дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash. Оперативники МВД и следователи пришли в квартиру предпринимателя в столичном районе Хамовники и в десять офисов, связанных с его группой компаний «Сафмар».
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

У бизнесменов идут обыски по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.
Коммерсантъ05:07

Подробнее о событии

С чем могут быть связаны обыски в компаниях Гуцериевых

Ведомости15:36

В Кремле не известно о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах Гуцериева

ТАСС05:13

Появились фото из дома Гуцериева после обысков

Lenta.ru08:33

Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией

РИА Новости06:00

Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти

РБК14:45

Песков: Кремль ничего не знает об обысках у Гуцериевых

Коммерсантъ05:40

В офис сына Михаила Гуцериева наведались правоохранители

РЕН ТВ03:20
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Сыщики «распотрошили» квартиру миллиардера Гуцериева. Фото

Вести.UZ18:25
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Политика

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР

Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новости 13:51
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Здоровье

Репродуктолог рассказал, когда женщине следует рожать первого ребенка

"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК 12:24
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Авто

Новая Kia Optima стала полноприводной

В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
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Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
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Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
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В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

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Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
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Регистрация Дамьена: француз Ле Таллек хочет сыграть на Евро за Россию

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Футболист «Локомотива» Максим Мухин рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.
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Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

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Россия перебросила в Иран бомбардировщики Ту-22М3

Что касается Израиля, то в Тель-Авиве опасаются, что в обмен на услуги по предоставлению иранского воздушного пространства, Иран может попросить у России возможность временного использования российских военных аэродромов в Сирии, которые, по совершенно очевидным причинам, не могут быть атакованы израильскими ВВС.
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Проживающие на территории Краснодарского края России граждане являются украинцами, заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, сообщают украинские СМИ.
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День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
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Названы самые опасные алкогольные напитки

Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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