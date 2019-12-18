Общество

REGNUMREGNUMВ дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash. Оперативники МВД и следователи пришли в квартиру предпринимателя в столичном районе Хамовники и в десять офисов, связанных с его группой компаний «Сафмар».
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.
Коммерсантъ05:07

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Обыски у российского олигарха оказались связаны с Украиной

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Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти

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С чем могут быть связаны обыски в компаниях Гуцериевых

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Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией

РИА Новости06:00

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ТАСС05:13

В офис сына Михаила Гуцериева наведались правоохранители

РЕН ТВ03:20
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В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi

В Dota 2 вышел предмет качества Arcana для Ogre Magi.
CyberSport.ru 17:41
Политика

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 13 человек

Тринадцать человек пострадали, один погиб при столкновении автобуса и автомобиля на трассе в Карелии, сообщает в среду ГИБДД РФ.
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В Барселоне у стадиона «Камп Ноу» вспыхнули беспорядки

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Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
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«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым

"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:00
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Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake

Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
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Спорт

В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
РИА Новости 14:25
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
Футбол

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Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Армия и оружие

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Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
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Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья

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Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
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Финский журналист восхитился железными дорогами в России

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Три клуба НХЛ заинтересованы в приобретении Ковальчука

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В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
ТАСС 18:06
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Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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