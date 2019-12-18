Общество
REGNUMВ дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash. Оперативники МВД и следователи пришли в квартиру предпринимателя в столичном районе Хамовники и в десять офисов, связанных с его группой компаний «Сафмар».
Читать в источнике
Оценить286
с чего всё началось
Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.Коммерсантъ05:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Киберспорт
В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi
В Dota 2 вышел предмет качества Arcana для Ogre Magi.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 13 человек
Тринадцать человек пострадали, один погиб при столкновении автобуса и автомобиля на трассе в Карелии, сообщает в среду ГИБДД РФ.
Футбол
В Барселоне у стадиона «Камп Ноу» вспыхнули беспорядки
У стадиона «Камп Ноу», на котором провели игру в матче 10-го тура Испании «Барселона» и мадридский «Реал», вспыхнули беспорядки, передает AFP.
Хоккей
Детский тренер Гусева: «Никиту пытались переделать в тафгая, он — лучший игрок большинства в мире»
Никиту вообще пытались переделать в тафгая, чтобы он бился и бегал.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Шоу-бизнес
Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег
Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым
"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Игры
Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake
Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Общество
СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ле Ман» и вышел в полуфинал Кубка лиги Франции
«Ле Ман» на своем поле уступил «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.
Культура
Ксения Собчак поиграла в солдатиков
Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.
Политика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» вышли в полуфинал Кубка лиги
Состоялись матч финала Кубка английской лиги.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
ОБСЕ сообщила о начале обсуждения новых мест разведения сил в Донбассе
Рабочая группа по безопасности приступила к дискуссии по вопросу определения трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья
В приёмной управления лесничествами лишь сообщили, что Александра Головина нет на месте.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Транспорт
Финский журналист восхитился железными дорогами в России
Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.
Хоккей
Три клуба НХЛ заинтересованы в приобретении Ковальчука
Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта, в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз", в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Политика
СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады
В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.