Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.

с чего всё началось

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash. Оперативники МВД и следователи пришли в квартиру предпринимателя в столичном районе Хамовники и в десять офисов, связанных с его группой компаний «Сафмар».

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Космос Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.

Игры Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.

Спорт В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Общество СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.

Культура Ксения Собчак поиграла в солдатиков Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.

Политика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Транспорт Финский журналист восхитился железными дорогами в России Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.

Хоккей Три клуба НХЛ заинтересованы в приобретении Ковальчука Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта, в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз", в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».